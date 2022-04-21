«Фридом Финанс»: Акции росли на позитивных новостях

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 20 апреля отечественные фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику. Рост индекса Мосбиржи к концу дня составил скромные 0,16%, однако РТС поднялся на 2,4%. Позитивным драйвером для мировых фондовых площадок, в том числе для отечественных, стало решение Народного Банка КНР сохранить без изменений процентную ставку на уровне 3,7%.

Список лидеров роста возглавила ИСКЧ (+10,4%), вероятно, в ожидании замены иностранного медоборудования на отечественное, что позволит российскому биотеху сократить издержки. Также значительно лучше рынка выглядели бумаги Аэрофлота (+8,5%) и Ашинского метзавода (+3%). Котировки последнего поддержало заявление президента РФ о планируемых мерах поддержки металлургической отрасли. Владимир Путин на совещании с правительством призвал поддержать и усилить внутренний спрос на продукцию металлургии. Этот фактор положительно отразился и на других акциях отрасли.

В числе аутсайдеров оставались акции НМТП (-5,4%), также подешевели бумаги ЛУКОЙЛа (-4,13%) и Черкизово (-3%).

Цена нефти Brent на ICE в среду двигалась разнонаправленно, но к вечеру выросла на 0,6%, до $107,98 за баррель. Мы связываем это с ослаблением беспокойства по поводу возможного снижения спроса в Китае.

Пара USD/RUB к последнему часу торгов опустилась до 76,63, котировки EUR/RUB понизились до 82,32.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящих торгах: диапазон 2300–2400 пунктов. Рассчитываем, что пары USD/RUB и EUR/RUB завтра останутся в пределах 76–80 и 82–86 соответственно.