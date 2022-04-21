«Фридом Финанс»: Металлурги нацелены на лидерство

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась отскоком. Вверх развернулись акции ТКС (TCSG 2 650, +4,35%). Лидерами снижения среди наиболее ликвидных стали бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH 4 332, -3,63%). Пара USD/RUB на короткое время опускалась в район 72, по всей видимости, из-за неудачных действий трейдера экспортера. К концу дня курс пары оказался ниже 77.

Бумаги металлургических компаний могут пойти в рост. Президент РФ заявил о необходимости стимулирования внутреннего рынка, прежде всего строительного сектора. Из-за санкций экспорт металлургических компаний в Европу сократится на 11–35%. В то же время Россия не является крупным игроком на мировом рынке: ее доля менее 5%. При этом для производителей потери из-за экспортных ограничений чувствительны. Увеличение объемов производства не потребует от отрасли капитальных затрат. Однако цены на внутреннем рынке, скорее всего, будут значительно, возможно, на 20–30% ниже экспортных. Это уменьшит рентабельность сектора и, соответственно, приведет к сокращению дивидендов. Между тем призыв главы государства к расширению поставок на внутренний рынок — это хорошая новость для металлургов, поскольку экспорт, а вместе с ним и прибыль в любом случае сократятся, притом что в РФ компании будут продавать без убытков. Их маржа на локальном рынке может составить 10–15%.

Ожидаем рост в пределах 2%. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77–79. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2350–2450 пунктов.