Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 апреля: 4 867,2002 руб/1 г золота и 64,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 867,2002 руб.

1 грамм серебра - 64,2200 руб.

1 грамм платины - 2 505,4700 руб.

1 грамм палладия - 5 843,6099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 121,0798 р. (2,43%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9600 р. (1,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0801 р. (0,93%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 206,1102 р. (3,41%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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