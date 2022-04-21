«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов – 2215–2400 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на российском фондовом рынке 21 апреля начались разнонаправленно. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,7%, до 2314,37 пункта; РТС, напротив, поднялся на 1,41%, индекс голубых фишек снизился на 0,91%. В лидеры роста в первой половине дня вырвались ЛСР (+8,15%), НОВАТЭК (+5,11%) и ММК (+2,54%). В аутсайдерах оказались акции Магнита (-4,83%), ЛУКОЙЛа (-2,92%) и Полюса (-2,63%).

Сегодня бумаги металлургических компаний торгуются с повышением на фоне вчерашнего заявления Президента РФ о необходимости стимулирования внутреннего рынка, в особенности строительного сектора. На фоне снижения экспорта в страны ЕС на 11–35% маржа на внутреннем рынке может составить 10–15%. Среди отраслевых компаний лучше прочих выглядит на бирже ММК, но РУСАЛ тоже торгуется с повышением более чем на 2%.

Акции НОВАТЭКа дорожают на фоне комментариев менеджмента компании по поводу перспектив проекта «Арктик СПГ-2». Из-за введения ограничений на поставки оборудования для СПГ бумаги российского газового гиганта дешевели на протяжении всей прошлой недели, так как перспективы запуска третьей очереди проекта становились более неопределенными. Однако менеджмент компании уверяет, что третий этап будет введен в эксплуатацию уже во второй половине 2022 года, а строительство первой очереди завершено уже на 85% (на 65% для проекта в целом).

ЛСР отчиталась за первый квартал 2022 года ростом продаж в денежном выражении в 2,2 раза, до 41 млрд руб. Доля заключенных ипотечных контрактов увеличилась до 75% по сравнению с 61% в аналогичном периоде прошлого года.

Котировки ЛУКОЙЛа получили дополнительный импульс к снижению на фоне новости об уходе с поста главы компании Вагита Алекперова. Он возглавлял ЛУКОЙЛ с 1993 года, и все успехи корпорации связывают с его именем. Однако в долгосрочной перспективе данное решение может благоприятно отразиться на показателях компании, поскольку в отношении Алекперова были введены персональные ограничения Великобританией и Австралией.

Brent в моменте торгуется по $107,82 за баррель (+0,96%) и, на наш взгляд, проведет остаток сессии в диапазоне $104–113 за бочку.

До конца торгового дня индекс Московской биржи будет двигаться в коридоре 2215–2400 пунктов, РТС — 920–1060 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,0–77,6 и 85,0–93,0 соответственно.