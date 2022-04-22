«Фридом Финанс»: Рынок продемонстрировал разнонаправленные движения

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торговой сессии 21 апреля рублевый индекс Мосбиржи корректировался на 2,48%, а номинированный в долларах США РТС рос на 1,34%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме допустила продолжение снижения ключевой процентной ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. Кроме того, глава ЦБ исключила вероятность дефолта России по суверенному долгу, что оказало некоторую поддержку рынку акций.

Лидерами роста в преддверии публикации сильных операционных и финансовых результатов стали акции строительной группы Самолет (+11%). Еще одним позитивным драйвером для котировок этого девелопера, как и для бумаг еще одного представителя строительной индустрии группы ЛСР (+3,5%) стали ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое приведет к уменьшению стоимости ипотеки. Также значительно лучше рынка торговались акции РуссНефти (+5,7%).

Список аутсайдеров на сообщениях об уходе с поста президента компании одного из ее из основателей Вагита Алекперова возглавил ЛУКОЙЛа (-6,9%). Новость о возможном пересмотре собственных прогнозов финансовых результатов на 2022 год вызывала коррекцию котировок Яндекса (-6%). Вниз двигались и цены на депозитарные расписки Циана (-4,8%).

Brent в Лондоне подорожала на 1,5%, до $108,43 за баррель, с некоторым опозданием отыграв вышедшие накануне еженедельные данные, отразившие сокращение коммерческих запасов нефти в США на 8,02 млн баррелей.

Рубль укреплялся в парах с основными мировыми валютами. Пара USD/RUB снизилась до 73,59, EUR/RUB скорректировалась до 79,53.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2250–2300 пунктов. Прогноз коридоров для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73–76 и 79–82 соответственно.