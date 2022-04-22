«Фридом Финанс»: Рубль продолжает укрепляться

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. В лидеры роставырвались акции Самолета (+9,32%). Аутсайдерами стали бумаги Yandex N.V. (-8,033%) на фоне сообщения о приостановке инвестиций, а также акции ЛУКОЙЛа (-3,343%) на новости об уходе из компании ее многолетнего руководителя Вагита Алекперова. Пара USD/RUB опустилась ниже 74, закрывшись на минимальном за два месяца уровне.

Экономисты ожидают значительного снижения ВВП. Консенсус-прогноз инфляции на конец года повышен до 22%, сжатие экономики ожидается на уровне 9,2%. Предварительные оценки роста ВВП на 2023-й и 2024 годпрактически нулевые, а инфляция, по ожиданиямэкономистов, опустится к 5% лишь в конце 2024 года. Банк России представит прогноз через неделю, после заседания, на котором, по всей видимости, ключевая ставка будет скорректирована на 1-2 п.п. С одной стороны, высокая инфляция препятствует резкому снижению ставки, с другой — рисков ослабления рубля в краткосрочной перспективе не отмечается, а высокие ставки оказывают сильное давление на кредитные рынки, препятствуя адаптации экономики к новым реалиям. Таким образом, сроки восстановления ВВП будут зависеть от готовности Банка России проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Ожидания сжатия экономики не оказывают негативного влияния на ход торгов. Кроме того, снижение ключевой ставки более чем на 1 п.п., на наш взгляд, спровоцирует бурный рост акций.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Аутсайдерамимогут оказаться бумаги нефтегазового сектора. Ориентирдля пары USD/RUB: диапазон 74–76. Прогноз для индексаМосбиржи: 2250–2300 пунктов.