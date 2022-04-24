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Курсы валют ЦБ РФ на 24 апреля: 73,5050 руб/доллар США и 80,0249 руб/евро

ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,5050 руб.
  • 1 евро - 80,0249 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,0570 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4940 р. (1,99%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1990 р. (1,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,2930 р. (2,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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