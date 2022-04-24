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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 4 593,4302 руб/1 г золота и 58,2400/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 593,4302 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,2400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 311,2500 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 747,3999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,4699 р. (2,29%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5200 р. (4,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8501 р. (2,69%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,7099 р. (0,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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