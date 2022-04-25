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«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 22 апреля индекс Мосбиржи опустился на 1,51%, до 2236,74 пункта, РТС поднялся на 0,64%, индекс голубых фишек снизился на 1,74%. Среди лидеров роста отметим Роснефть (+2,47%), ОК РУСАЛ (+1,69%) и НЛМК (+0,90%). Хуже рынка в моменте выглядят бумаги ЛУКОЙЛа (-4,25%), Яндекса (-3,75%) и Норникеля (-3,33%).           

Акции Роснефти растут на фоне снятия правительством запрета на выплату дивидендов крупными компаниями, которые получили льготный антикризисный кредит.

РУСАЛ и НЛМК сегодня вырвались в отраслевые лидеры на фоне проведенного с президентом РФ совещания по поводу дальнейшего развития и поддержки металлургического сектора. Дополнительным драйвером роста стал релиз квартальных финансовых результатов американского производителя алюминия Alcoa, отразившего в отчете рекордную прибыль в связи с пиковыми ценами на металл на глобальном рынке.

Уход Вагита Алекперова с поста главы ЛУКОЙЛа должен снизить санкционные риски для эмитента, но котировки компании корректируются на ожиданиях введения нового пакета экспортных ограничений.

Бумаги Яндекса демонстрируют негативную динамику второй день подряд после новости о сокращении и приостановке инвестиций и отзыве финансовых прогнозов на 2022 год.

Brent в моменте торгуется по $106,61 за баррель (-1,59%) и, на наш взгляд, проведет сегодняшнюю сессию в диапазоне $104–110 за бочку.

Рубль укрепляется после решения Банка России смягчить меры валютного контроля для всех экспортеров. На этом фоне сегодня пара USD/RUB может опуститься до 70. Полагаем, что до конца сессии рубль будет торговаться к доллару и евро на уровне 70–74 и 82–87 соответственно. Ориентиры для индекса Мосбиржи и РТС: 2100–2340 и 920–1060 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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