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«Фридом Финанс»: Торговый дисбаланс

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
 
Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста оказались акции Русснефти (+20,96%). Скорректировались после подъема накануне бумаги Самолета (-9,313%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74,50.
 
Экспортеры продолжают давить на рубль. Ограничение на движение капитала не позволяет сбалансировать курс USD/RUB. Если профицит торгового баланса России за прошлый год превысил $185 млрд, то в нынешнем он может увеличиться. Вероятно дальнейшее смягчение ограничений на продажу валютной выручки. В противном случае курс продолжит снижение. Внутренний спрос на валюту слаб, так как ее невозможно вывести. При этом наличный курс на 15–20% выше, и этот спред может увеличиваться по мере истощения запасов: ввоз наличных дол ларов и евро запрещен. Разница еще сильнее ограничивает импорт и потребительский спрос. Мы полагаем, что послабления будут введены после снижения ключевой ставки в мае и / или в случае снижения биржевого кура до 60. Однако ограничения на движение капитала сохранятся. Со временем увеличение денежной массы, инфляция и сокращение экспорта вновь приведут к росту биржевого курса USD/RUB. Но даже в среднесрочном плане надежность прогнозов по паре сейчас низка.
 
Ожидаем разнонаправленную динамику. Аутсайдерами могут стать акции банков и нефтегазового сектора, лучше рынка способны оказаться представители ИТ, металлургии и ретейла. Несмотря на обвальное падение в США, динамика в России сейчас мало зависит от ситуации на внешних площадках. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 74–76. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2180–2250 пунктов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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