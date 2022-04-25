Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 4 593,4302 руб/1 г золота и 58,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 593,4302 руб.

1 грамм серебра - 58,2400 руб.

1 грамм платины - 2 311,2500 руб.

1 грамм палладия - 5 747,3999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,4699 р. (2,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5200 р. (4,15%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8501 р. (2,69%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,7099 р. (0,89%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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