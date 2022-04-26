«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется на фоне решения ЦБ изменить порядок расчета курса

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 25 апреля индекс Мосбиржи опустился на 2,06%, до 2186,15 пункта. РТС, напротив, поднялся на 1,46%, индекс голубых фишек снизился на 1,81%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались ЛУКОЙЛ (+1,99%), ГМК Норникель (+0,43%) и Магнит (+0,37%). Хуже рынка выглядели бумаги Polymetal (-8,39%), TCS Group (-7,91%) и Яндекса (-6,43%).

Основным фактором, толкающим котировки наверх, выступают корпоративные новости, связанные с выплатами дивидендов. Так, акции Норникеля растут на фоне рекомендаций совета директоров распределить дивиденды в размере 1166,22 руб. на бумагу, что соответствует доходности 5,89% к текущим ценовым уровням.

Котировки Магнита также укрепляются в ожидании решения по выплатам, которое будет принято 27 апреля. Инвесторы предвкушают солидные дивиденды, поскольку на фоне покупательского ажиотажа в марте 2022 года прибыль компании за первый квартал может превысить как ожидания, так и прошлогодние уровни.

Бумаги Polymetal корректируются на новостях о сокращении добычи золота и серебра в первом квартале 2022 года.

Яндекс продолжает дешеветь после решения о приостановке вложений в развитие бизнеса. Инвесторы выходят из бумаг, так как они теряют статус акций «роста».

Brent в моменте торгуется по $101,97 за баррель (-3,94%) и может завершить сессию в диапазоне $97–105 за бочку. Котировки снижаются на фоне ожидания высвобождения нефти из стратегических запасов США и других стран, входящих в МЭА, начиная с мая 2022 года.

Рубль укрепляется на фоне решения Банка России изменить порядок расчета курса, что обеспечит стабильную деятельность экономических агентов на территории РФ. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,00–74,00 и 77,00–81,50 соответственно.

До конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в коридоре 2050–2260 пунктов, РТС будет двигаться в диапазоне 880–980.