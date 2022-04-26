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«Фридом Финанс»: Фондовый рынок обеспокоен новостями из Китая

Аналитики «Фридом Финанс»:

В понедельник, 25 апреля, российский фондовый рынок находился под влиянием противоречивого информационного фона и продемонстрировал разнонаправленную динамику. Рублевый индекс Мосбиржи к последнему часу торгов опустился на 1,53%, а номинированный в долларах РТС, наоборот, вырос на 1,87%. 

Мир обеспокоен перспективой замедления экономики Китая из-за возобновившегося в Шанхае локдауна, введенного вследствие очередной вспышки заболеваемости COVID-19. На этом фоне вниз сегодня шли акции европейских и американских компаний.  

Эксперты Bloomberg подсчитали, что спрос на нефтепродукты в Китае из-за локдаунов может в этом году упасть на 20%. Это привело к коррекции цены Brent на LSE на 5,07%, до $100,75 за баррель.  

В лидеры роста на достаточно неспокойном внешнем фоне вернулись акции девелопера Самолет (+7,6%). Позитивным драйвером для этих бумаг остаются ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля. Котировки ЛУКОЙЛа (+3,6%) отыграли часть потерь конца прошлой недели. Значительно лучше рынка также выглядели акции Магнита (+3,4%), который, в отличие от некоторых конкурентов, пока не стал пересматривать прогнозы финансовых результатов на 2022 год в сторону снижения. Список аутсайдеров возглавили депозитарные расписки Тинькофф Банка (-12%), вероятно, из-за сообщений о продаже Олегом Тиньковым его доли; бумаги EMC (-11,1%) и акции Русснефти (-8,9%), которые скорректировались после активного роста в ходе предыдущих торгов.  

Несмотря на явно неблагоприятный для него фон, российский рубль продолжил укрепление: пара USD/RUB опустилась до 73,08 руб., а EUR/RUB снизилась до 77,06 руб. — минимума с 2020 года. 

Наш ориентир на предстоящие торги для индекса Мосбиржи: диапазон 2150–2250 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB, по нашим расчетам, проведут сессию в пределах 72,5–76 и 76–80  соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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