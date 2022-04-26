«Открытие Инвестиции» почти вдвое снижают комиссию по БПИФ

УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») почти в два раза снижает размер комиссии по биржевому паевому инвестиционному фонду «Открытие — Облигации РФ». Теперь купить паи БПИФ можно на еще более выгодных условиях. Это позволит повысить эффективность вложений и улучшить результат управления фондом. Купить паи фонда можно по тикеру OPNB в торговых приложениях брокера.

Снижение комиссий сделает фонд еще более привлекательным для розничных инвесторов, что особенно важно на фоне растущего спроса на данный продукт. Также изменение позволит улучшить результаты управления БПИФ, так как средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, будут инвестированы в его активы.

На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,31% до 0,74% годовых, а с 26 мая ее значение составит 0,79% годовых.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Одним из приоритетов нашей деятельности является постоянное улучшение условий по продуктам компании. Мы значительно снизили комиссию по БПИФ „Открытие — Облигации РФ“ на фоне ожиданий понижения ключевой ставки. Таким образом, купив паи фонда по привлекательной цене сейчас, клиенты смогут принять участие в долгосрочном росте стоимости облигаций российских эмитентов».

Напомним, БПИФ «Открытие — Облигации РФ» инвестирует в долговые инструменты надежных российских компаний — Уралкалий, СУЭК-Финанс, Аэрофлот — государственная поддержка которых не подвергается сомнению.

«Открытие Инвестиции» намерены сохранить тенденцию по снижению инфраструктурных издержек и в отношении других фондов. Обо всех изменениях можно будет прочитать на сайте компании.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4525.

Ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить подробную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.