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«Открытие»: Спрос на российский уголь поддержат дисконты

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие.

Котировки энергетического угля (CIF ARA) выросли за прошедшую неделю на 1,7% до $327/т, коксующегося – снизились на 1,9% до $473/т. Производители угля ожидают, что события на Украине приведут к сохранению высоких цен на энергетический и металлургический уголь в течение текущего и следующего года. 

Такая оценка основана на предположении, что отказ Европы, а также Японии и Южной Кореи от новых закупок российского угля увеличит спрос на сырье из альтернативных стран и регионов, где на текущий момент нет существенных избыточных объемов, доступных для спотовой поставки. Замещение российского угля возможно только при изъятии части текущего предложения на других рынках и перенаправления его в ЕС за счет более высоких цен. Это, в свою очередь, освободит пространство для маневра России в процессе перехода с европейского рынка на восточный. В частности, Россия пытается увеличить поставки в Индию и Китай. По данным Kpler Holdings SA, Индия увеличила в марте импорт угля из РФ в два раза до 1,08 млн т. Импорт коксующегося угля в Китай вырос в 2,5 раза в марте до 1,4 млн т относительного марта прошлого года, однако импорт энергетического угля из Росcии в КНР сократился на 14% г/г до 6,4 млн т на фоне более теплой погоды и увеличения внутренней добычи.

В отношении энергетического угля Китай рассчитывает на рост собственной добычи. Так, правительство Китая подтвердило увеличение мощностей по добыче угля на дополнительные 300 млн т в текущем году. Несмотря на то, что часть указанных мощностей будет направлена на замещение истощающихся месторождений, оставшийся объем сможет снизить потребность в импорте энергетического угля в Китае. Попытки Китая уменьшить импорт угля могут существенно негативно повлиять на конъюнктуру цен на рынке, что создает в среднесрочной перспективе дополнительные риски для российской угольной отрасли, испытывающей сложности с доступностью транспортной инфраструктуры и рынками сбыта.

Тем не менее, на текущий момент Китай продолжает приобретать российский уголь благодаря существенному дисконту к цене, который делает его стоимость ниже по сравнению с поставками из Индонезии и Монголии. Особенно сильная активность Китая фиксируется в импорте коксующегося угля – КНР не может в полной мере заместить его внутренней добычей из-за низкого качества собственного сырья. Учитывая, что в перспективе следующих нескольких лет внутренний спрос в Китае на энергетический и коксующийся уголь продолжит расти, а процесс выхода новых месторождений на полные мощности может занять время, совокупный импорт угля в КНР в текущем году радикально не снизится.  

В этих условиях мировые котировки угля будут оставаться высокими в следующие 12-18 месяцев, что частично сможет компенсировать издержки процесса перехода на Восток для российских угольных компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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