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«Фридом Финанс»: В фокусе новости Яндекса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Падение сменилось активным разворотом вверх. Лидерами роста стали акции Газпрома (+11,02%) и ЛУКОЙЛа (+13,64%). До уровня цены размещения снижались котировки компании Мать и дитя (-3,79%). Пара USD/RUB торговалась около 73.

Yandex N.V. (+4,94%) может отчитаться за первый квартал. Консенсус-прогноз отсутствует. Ранее компания отозвала все ориентиры на год и поставила на паузу инвестиции. Выручка за первый квартал могла превысить 110 млрд руб. Сильные результаты способны стать драйвером для дальнейшего роста. Компании под силу увеличить рекламную выручку на 25–30% на фоне ухода иностранных конкурентов. Отток специалистов не является серьезной проблемой для Яндекса, который остается самым перспективным работодателем в отрасли. Ос новные трудности будут заключаться в недостатке компьютерного оборудования. Его нехватка будет ощущаться ориентировочно до конца года, что сдержит развитие бизнеса.

Ожидаем продолжение роста. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73–75. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2350–2500 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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