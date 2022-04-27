«Фридом Финанс»: Инвесторы перекладываются в более надежные активы

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 26 апреля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 2,81%, до 4175 пунктов, Dow Jones упал на 2,38%, Nasdaq скорректировался на 3,95%. Хуже рынка выглядели эмитенты сектора циклических потребительских товаров (-4,99%) и технологические компании (-3,71%). Единственной отраслью, показавшей рост, стала энергетическая (+0,05%).

Netflix Inc (NFLX: -5,48%) объявила о сделке с японской студией Colorido для продюсирования трех полнометражных аниме-фильмов. Warner Bros. Discovery Inc. (WBD: -7,77%) расширила базу подписчиков на 2 млн в первом квартале текущего года. Квартальная прибыль 3M Company (MMM: -2,95%) снизилась до $1,52 млрд из-за судебных разбирательств и ослабления спроса на маски.

Индекс потребительской уверенности в апреле упал до 107,3 пункта против 107,6 в марте, что оказалось ниже консенсус-прогноза на уровне 108 пунктов. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 117,5 пункта. За прошедший месяц ожидания потребителей совсем немного ухудшились, несмотря на инфляционное давление и напряженную геополитическую ситуацию в мире. Однако торговая сессия 26 апреля показала, что инвесторы обеспокоены перспективами роста прибылей компаний: это транслировалось в снижение рынка акций при одновременном падении доходностей государственных облигаций США. Выпущенные 26 апреля квартальные результаты крупных эмитентов (3M Company, General Electric, UPS, PepsiCo и Sherwin-Williams) в большинстве случаев оказались лучше прогнозов аналитиков, что, впрочем, не смогло в полной мере нивелировать негативные ожидания участников торгов относительно активов, характеризующихся высоким уровнем риска.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,77%, что на 5 б.п. ниже уровня 25 апреля. Доходность «двухлеток» уменьшилась на 9 б.п., до 2,55%, показатель для 30-летних бумаг составил 2,86%.

Торги 26 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 2,94%, японский Nikkei 225 снизился на 1,17%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,06%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,29%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,99 за баррель. Золото торгуется по $1901,40 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4180 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений рынка от Freedom Finance упал на 2 пункта, до 42.

S&P 500 опустился ниже уровня поддержки в диапазоне 4200–4250 пунктов. Это может привести к развитию дальнейшего коррекционного движения в рамках нисходящего канала, что также не противоречит сигналам индикатора MACD.

27 апреля отчет за первый квартал представит PayPal Holdings Inc. (PYPL). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки крупнейшей системы онлайн-платежей на 6,1% г/г, до $6,4 млрд, и снижение EPS на 27,8% г/г, до $0,88. Стоимость акций PYPL упала на 71% с максимумов 2021 года из-за замедления роста выручки и ухудшения прогноза расширения базы пользователей. В 2020-м и 2021-м выручка компании увеличилась на 21% и 18% соответственно. В текущем году прогнозируется ее рост в пределах 15–17% из-за давления на доходы отделения от eBay и высокой инфляции, которая негативно воздействует напотребительские расходы. В то же время без учета объемов продаж на eBay PayPal демонстрирует более высокие темпы роста. Прекращение сотрудничества с этой платформой будет компенсировано партнерством с Amazon, которое также ускорит и монетизацию приложения Venmo. При этом компания поддерживает низкую долговую нагрузку и наращивает свободный денежный поток, что создает возможности для долгосрочного роста. Текущая оценка PYPL по P/E опустилась до исторического минимума 24х, она заметно ниже, чем у ведущих компаний сектора. Однако привлекательность акций PayPal будет определяться темпами роста бизнеса в условиях усиления конкуренции.