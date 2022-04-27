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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 апреля: 4 429,8301 руб/1 г золота и 54,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 429,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 143,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 944,1201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 149,5299 р. (3,27%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4500 р. (4,27%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,4801 р. (3,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 728,3400 р. (12,84%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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