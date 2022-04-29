«Фридом Финанс»: В центре внимания данные о состоянии рынка недвижимости

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 27 апреля основные американские фондовые индексы завершили слабым ростом. S&P 500 поднялся на 0,21%, до 4184 пунктов, Nasdaq потерял лишь 0,01%, Dow Jones повысился на 0,19%. Лучше рынка выглядели энергетическая и сырьевая отрасли, которые прибавили по 1,48%. Среди аутсайдеров оказались сектора коммуникаций (-2,62%) и недвижимости (-0,68%).

Enphase Energy (ENPH: +7,72%) превзошла консенсус-прогнозы выручки и прибыли, преодолев негативное влияние сбоев в цепочках поставок и расширив присутствие в Европе. Менеджмент также представил сильный гайденс на текущий квартал. Visa (V: +6,47%) вновь продемонстрировала уверенный рост объема платежей и прибыли, превзойдя ожидания аналитиков, несмотря на негативное влияние высокой инфляции. Уход с российского рынка не оказал существенного давления на метрики платежной сети. Alphabet (GOOGL: -3,67%) не оправдал ожиданий в отношении выручки и EPS за первый квартал, отчитавшись о замедлении роста рекламных доходов YouTube ввиду негативного влияния геополитики. Компания объявила о новой программе buy back на сумму $70 млрд.

Последние данные о состоянии рынка недвижимости в США оказались слабее ожиданий. Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья за март скорректировался сильнее, чем ожидалось, — на 1,2% м/м и 8,2% г/г, достигнув самого низкого уровня с мая прошлого года. Национальная ассоциация риелторов США (NAR) отмечает, что сокращение числа подписанных контрактов на покупку жилья указывает на тенденцию нормализации рынка. Рост ставок по ипотечному кредитованию и ограничение возможностей рефинансирования стали ключевыми факторами охлаждения спроса на недвижимость. Средняя ставка по ипотеке на 30 лет в США уже вернулась к уровням 2011-го, достигнув 5,11%. В текущем году NAR ожидает снижения продаж на 9% г/г. Хотя стоимость жилья пока удерживается на высоких уровнях, годовой рост цен, как ожидается, замедлится до 8% в сравнении с 17,1% в 2021 году. В последнем отчете один из ведущих застройщиков США D.R. Horton, Inc. (DHI) отметил, что, хотя число заявок на ипотечные кредиты сокращается, спрос по-прежнему превышает предложение на рынке, поскольку нестабильность поставок сырья и материалов продолжает оказыв ать давление на темпы строительства. В то же время Goldman Sachs ожидает роста объемов строительства на 5% в текущем году, несмотря на снижение прогноза объемов реальных капиталовложений. Таким образом, охлаждение спроса и восполнение дефицита предложения по мере нормализации поставок на рынке могут способствовать постепенному восстановлению баланса и замедлению роста цен на жилье как инфляционного фактора.

Индексы основных фондовых площадок АТР закрыли торги 28 апреля в плюсе. Японский Nikkei прибавил 1,75%, китайский CSI 300 поднялся на 0,66%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,65%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 1,90%. Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $105 за баррель. Золото торгуется у отметки $1885 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4260 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные динамики ВВП США за первый квартал. Ожидается, что темпы роста экономики замедлятся до 1,1% кв/кв по сравнению с 6,9% кв/кв в октябре-декабре 2021 года.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт, до 41.

После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне перепроданности, и сигналы MACD подтверждают силу «медвежьей» тенденции. Ряд уже опубликованных позитивных отчетов и предстоящий релиз финансовых результатов крупных корпораций может обеспечить бенчмарк краткосрочными драйверами роста. Если заседание ФРС не преподнесет сюрпризов, индекс может начать восстановление. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 4300 пунктов.