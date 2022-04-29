«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут решения по дивидендам Газпрома

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 28 апреля индекс Мосбиржи вырос на 3,18%, до 2501,44 пункта, РТС поднялся на 4,06%, индекс голубых фишек прибавил 3,36%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались TCS Group (+8,99%), Яндекс (+7,73%) и Газпром (+3,85%). Динамику хуже рынка демонстрировали акции второго и третьего эшелона, включая такие компании электроэнергетического сектора, как ТНС энерго Ростов-на-Дону (-4,07%), Саратовэнерго (-3,18%), Территориальная генерирующая компания №2 (-2,03%)

Бумаги Яндекса дорожают после релиза сильной финансовой отчетности за первый квартал 2022 года. Выручка повысилась на 45%, до 106 млрд рублей, доходы от медиасервисов увеличились на 67%, до 5,8 млрд руб., во многом благодаря росту числа подписчиков стриминга «Яндекс Плюс» на 36%, до 12,2 млн. Сегмент e-commerce расширился в 2,6 раза, до 64,6 млрд руб. Техническая картина пока не указывает на перелом нисходящего тренда, но такой сигнал может появиться при росте котировок выше 2000 руб. На это с учетом высокой волатильности рынка может потребоваться несколько дней.

Газпром дорожает на заявлениях пресс-службы об увеличении объема заявок европейских потребителей на российский газ до 62,9 млн куб. м. Также инвесторы ожидают принятия решения о дивидендных выплатах, которые могут составить около 23 руб. на акцию.

Бумаги электрогенерирующих компаний дешевеют на фоне договоренностей с Минэнерго о возможном переносе сроков ввода в эксплуатацию новых электростанций на 1-2 года.

Brent в моменте торгуется по $105,28 за баррель (+0,31%) и, на наш взгляд, проведет текущую сессию в диапазоне $98,0–108,5 за бочку. Опубликованный вчера слабый отчет о недельных изменениях запасов в США может подстегнуть котировки нефти к росту.

Рубль способен продолжить укрепление на фоне дорожающей нефти, однако не исключено, что за последние три недели курс к доллару достиг равновесия. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца дня: диапазоны 69,55–74,70 и 74,35–79,50 соответственно.

Сегодняшнюю торговую сессию индекс Московской биржи проведет в коридоре 2400–2650 пунктов, РТС — 1000–1150 пунктов.