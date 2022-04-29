«Фридом Финанс»: Фондовый рынок не определился с направлением

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 28 апреля российский фондовый рынок не показал ярко выраженной динамики, и к последнему часу торгов индекс Мосбиржи корректировался на 0,64%, а РТС повышался на 0,25%.

Главной новостью дня стала публикация данных о динамике ВВП США за первый квартал, неожиданно для всех отразившая сокращение экономики на 1,4% год к году при консенсусе роста на 1,1%. На биржах США торги стартовали в небольшом минусе, а затем индексы поднялись выше нуля. На российском фондовом рынке ситуация оставалась неоднозначной и неопределенной.

В лидеры роста вышли депозитарные расписки HH.ru (+6,1%) и Тинькофф Банка (+3,1%). Поддержку котировкам этих бумаг оказало ограничение Банком России продажи на открытом рынке акций этих эмитентов и ряда других компаний 0,2% от их общего объема. При этом акции Интер РАО прибавили в цене 5,8%. Лидерами снижения стали Сбербанк (ап:-4,2%, ао: -4,03%) и Селигдар (-4,15%).

Brent дорожает на 1,1%, до $106,16 за баррель. По данным СМИ, Иран, находящийся под эмбарго США, за первый квартал увеличил экспорт нефти на 12% г/г, до 750 тыс. баррелей в сутки, что тем не менее не очень значительно для мирового рынка энергоносителей.

Пара USD/RUB в течение сегодняшней сессии опустилась до 72,14, пара EUR/RUB укрепилась до 75,44. Прогнозируем движение этих инструментов в ходе торгов 29 апреля в пределах 72–74 и 75–78 соответственно.

Ориентир на предстоящие торги для индекса Мосбиржи: диапазон 2350–2500 пунктов.