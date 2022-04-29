Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 апреля: 4 383,2500 руб/1 г золота и 54,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 383,2500 руб.

1 грамм серебра - 54,9400 руб.

1 грамм платины - 2 161,6399 руб.

1 грамм палладия - 5 239,0801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,2798 р. (1,78%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,35%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,7699 р. (0,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 117,2201 р. (2,29%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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