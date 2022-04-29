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«Фридом Финанс»: В центре внимания снижение ключевой ставки ЦБ до 14%

Аналитики «Фридом Финанс»:

13:00 мск 29 апреля индекс Мосбиржи поднимался на 1,38%, до 2416,5 пункта, РТС рост на 2,87%,  до 1071,8, а индекс голубых фишек прибавлял 1,56%.         

Среди лидеров роста в первой половине дня были акции ВТБ (+4,58%), ЛУКОЙЛа (+3,70%) и Яндекса (+3,27%).    

Хуже рынка выглядели бумаги TCS Group (-2,67%), VK (-1,63%) и Магнита (-0,82%).      

Котировки ВТБ растут на новости о возможном слиянии с Банком Открытие и РНКБ. Глава ВТБ Андрей Костин уже получил одобрение на сделку от ЦБ.  

Бумаги ЛУКОЙЛа дорожают после публикации статистики за апрель, зафиксировавшей стабильную добычу и рост производства нефтепродуктов на 0,5%, до 219,5 тыс. тонн в сутки. На фоне сокративших добычу крупных конкурентов ЛУКОЙЛ выглядит увереннее, дополнительную устойчивость ему придает отказ от моратория на банкротство.  

Акции Яндекса продолжают отыгрывать ростом сильные финансовые результаты за первый квартал, опубликованные накануне. Вчера также появилась информация о продаже двух сервисов компании, однако, на наш взгляд, существенного влияния на дальнейшие результаты ИТ-гиганта эти сделки не окажут.   

Позитивную динамику VK обусловила публикация данных о повышении выручки за первый квартал на 9%, а также сделка по приобретению агрегатора Яндекс.Новости и платформы Яндекс.Дзен.     

Brent дорожает на 1,68%, до $109,06 за баррель. В конце торговой недели трейдеры могут начать закрывать длинные позиции, что приведет к коррекции котировок в направлении $104,50–106,50.         

Основным событием сегодняшнего дня  стало решение ЦБ в отношении ключевой ставки. Ввиду замедления инфляции и с учетом необходимости стимулирования экономического роста регулятор снизил ее на 300 б.п. до 14%. На этом фоне курс российского рубля может ослабнуть и завершить торги в районе 75 за доллар         

Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца дня: 71–75 и 75–80 соответственно.  

Текущую сессию индекс Московской биржи проведет в диапазоне 2370–2650, а РТС — в пределах 1000–1135. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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