Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 мая: 71,0237 руб/доллар США и 74,5589 руб/евро

ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 71,0237 руб.
  • 1 евро - 74,5589 руб.
  • 10 китайских юаней - 108,5180 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2716 р. (1,76%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7528 р. (1,00%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0950 р. (1,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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