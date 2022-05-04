«Фридом Финанс»: В ожидании заседания ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 29 апреля основные американские фондовые площадки завершили в глубоком минусе. S&P 500 упал на 3,63%, до 4132 пунктов, Dow Jones потерял 2,77%, Nasdaq опустился на 4,17%. Все 11 секторов индекса закрылись на отрицательной территории. Худшую динамику продемонстрировали сектора циклических потребительских товаров (-5,08%) и недвижимости (-4,82%).

Amazon (AMZN: -14,05%) впервые за последние семь лет зафиксировал квартальный чистый убыток. Компания борется с инфляцией и ищет пути разрешения проблем в цепочках поставок, которые оказывают давление на сегмент электронной коммерции. При этом сегмент AWS продолжает демонстрировать сильные показатели. Отчет Intel (INTC: -6,94%) за первый квартал превзошел консенсус, однако прогноз по итогам апреля-июня не оправдал общерыночных ожиданий. Менеджмент отмечает инфляционное давление и логистические сбои. Apple (AAPL: -3,66%) предупредила из-за проблем с поставками комплектующих ее выручка за третий фискальный квартал сократится на $8 млрд. Это сообщение нивелировало рекордные результаты за предыдущий отчетный период.

Данные по ВВП в США на прошлой неделе заставили инвестсообщество пересмотреть свои ожидания в отношении активного повышения ставки ФРС. В преддверии майского заседания FOMC доходность трежерис держится вблизи максимальных за апрель уровней. У участников рынка почти не осталось сомнений относительно того, что ставку поднимут на 50 б.п. При этом прогноз ее уровня на конец года пересмотрен с 275–300 б.п. до 300-325 п.п. В качестве факторов влияния отмечается ожидание достижения пика инфляции, более широкое глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, негативные корпоративные прогнозы, геополитическая напряженность и политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае.

Также в центре внимания рынка остается и сезон корпоративных отчетов. В комментариях менеджмента преимущественно отмечается рост расходов, что частично компенсируется высоким спросом. Кроме того, руководство компаний выражает надежду на преодоление проблем с цепочками поставок. Новый фактор давления — сильный доллар. На этой неделе индекс DXY достиг максимума с начала 2002 года, что наряду с предстоящим повышением ставки оказывает серьезное воздействие на финансовые условия. Так, некоторые эмитенты по итогам первого квартала вынуждены были скорректировать годовой прогноз, учтя валютную переоценку.

Биржи Китая и Гонконга 2 мая закрыты в связи с национальным праздником. Японский NI снизился на 0,11%. Euro Stoxx 50 c начала торгов теряет 1,56%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,6 за баррель. Золото снижается до $1879 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4170 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт, до 44.

S&P 500 торгуется близи февральских минимумов и может найти поддержку в районе 4100 пунктов. В случае пересечения уровня 4100 пунктов вниз бенчмарк может продолжить нисходящее движение до нижней границы обозначенного канала. Значения RSI и MACD подтверждают силу «медвежьей» тенденции.

Airbnb Inc. (ABNB) опубликует квартальную отчетность 3 мая. Консенсус предполагает рост выручки на 64% г/г и 73% к уровню 2019 года — до $1,45 млрд при собственном прогнозе компании в пределах $1,41–1,48 млрд. Также общерыночные ожидания закладывают прибыль на акцию в размере $0,24 после убытка $1,95 годом ранее. Несмотря на сокращение объема пассажирских авиаперевозок, а также снижение числа автомобильных турпоездок в марте до минимума с 2021-го (-13% к уровню 2019-го по данным Американской ассоциации туризма) ввиду роста цен на топливо, ожидается увеличение числ а ночей проживания, забронированных на Airbnb, более чем 20%. Общая стоимость бронирований, согласно прогнозам, поднимется более чем на 60% к результату за тот же период 2019 года. Мы ожидаем от Airbnb нейтральных результатов за январь-март и рассчитываем на развитие позитивных тенденций в текущем квартале, в котором начинается сезон отпусков.

Barrick Gold (GOLD) отчитается за первый квартал до открытия основной сессии 4 мая. После знакового слияния с Randgold в 2019 году ведущий канадский золотодобытчик увеличил ресурсную базу, заняв третье в мире место по этому показателю. Месторождения компании расположены в основном на североамериканском и южноамериканском континентах. В последние годы золотодобытчик диверсифицирует бизнес за счет увеличения объемов добычи меди. Консенсус предполагает снижение EPS Barrick Gold за первый квартал с прошлогодних $)35 до $0,27. Показатель по итогам текущего и следу ющего года среднерыночные ожидания закладывают на уровне $1. Несмотря на прогнозируемое сокращение добычи, снижения выручки не ожидается. Наиболее вероятно, что, благодаря достижению золотом уровней $1900-2100 за унцию в начале года при среднем за 2020-2021-й уровне цен $1800 и $1771, в квартальном отчете Barrick Gold будет зафиксировано улучшение рентабельности. Благоприятная конъюнктура позволит компании направить избыточную прибыль на ремонт техники и исследовательские работы.

Финтех-корпорация Block Inc. (SQ), ранее известная как Square, представит отчет за первый квартал 5 мая. Консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 16,4% г/г, до $4,23 млрд, при падении EPS на 70,7% г/г, до $0,12, ввиду высоких затрат на развитие и недавнее поглощение Afterpay. Полагаем, что компания может продемонстрировать рост комиссионных доходов от обслуживания сделок с Bitcoin в условиях усиления волатильности рынка криптовалют в начале года. Ранее за счет этого сегмента генерировалось более 50% выручки. Block активно диверсифицирует бизнес, развивая линейку решений для ретейлеров и расширяя присутствие за пределами США. Так, недавнее приобретение австралийской компании Afterpay и запуск платформы для кредитования бизнеса в Канаде закладывают дополнительные драйверы роста, позволяя сохранять позиции в условиях обострения конкуренции в индустрии. Тем не менее на текущий момент компания торгуется значительно дороже конкурентов (мультипликатор P/E составляет 329,25 х при среднем по отрасли 52,9x), что снижает привлекательность акций Block в условиях ужесточения финансовых условий, несмотря на долгосрочный потенциал роста.