«Фридом Финанс»: Негативные настроения сохраняются

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 2 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,57%, до 4155 пунктов, Dow Jones прибавил 0,26%, Nasdaq вырос на 1,63%. Хуже рынка выглядели сектора потребительских товаров (-1,29%) и недвижимости (-2,55%). Лидерами роста стали технологические (+1,56%) и телекоммуникационные (+2,43%) компании.

Евросоюз подал на Apple Inc (AAPL: +0,20%) антимонопольную жалобу, в которой указал, что доминирование компании на рынке мобильных кошельков сдерживает конкуренцию. Pfizer Inc (PFE: -1,49%) сообщила, что ее препарат Paxlovid от COVID-19 не показал статистически значимого преимущества в качестве профилактического средства. Заполняемость номеров в отелях MGM Resorts International (MGM: +2,27%) на Лас-Вегас-Стрип в первом квартале выросла с прошлогодних 46% до 78%.

Согласно вышедшим вчера данным, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в апреле опустился с мартовских 57,1 до 55,4 пункта при консенсусе 57,6. Производственная деятельность сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой за пределами США, логистическими сбоями, инфляционным давлением и ограничениями на рынке труда, неблагоприятными для удовлетворение спроса. Снижение индекса продолжается после достижения максимума на уровне 58,6 пункта в феврале. Напомним, что уход показателя ниже 50 будет свидетельствовать об эконо мическом спаде. Наряду с устойчиво высокой инфляцией и все более агрессивной риторикой ФРС это уменьшает интерес инвесторов к риску.

По итогам стартующего сегодня заседания 4 мая ФРС, как предполагают большинство участников фондового и долгового рынка, повысит ставку на 50 базисных пунктов, чтобы справиться с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия, и начнет сокращать баланс на $95 млрд в месяц. Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,99%, и это на 8 б.п. выше, чем на закрытие 29 апреля. Доходность «двухлеток» увеличилась на 4 б.п., до 2,75%, а у 30-летних бондов достигла 3,06%.

Торги 3 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 2,43%, японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,08%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,77%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,78 за баррель. Золото торгуется по $1856,74 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4140–4190 пунктов.

Сегодня выйдут данные по числу открытых вакансий в США за март (консенсус: снижение с февральских 11,26 млн до 11,0 млн).

Индекс настроений рынка от Freedom Finance упал на 3 пункта, до 41.

S&P 500 остается у поддержки 4100 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности, а MACD опустился до минимумов месяца, что может сигнализировать об отскоке в ближайшую торговую сессию.

Airbnb Inc. (ABNB) представит результаты за первый квартал календарного года. Консенсус предполагает рост выручки на 64% г/г и 73% к уровню 2019 года — до $1,45 млрд при собственном прогнозе компании в диапазоне $1,41–1,48 млрд. Также в общерыночные ожидания закладывается прибыль на акцию в объеме $0,24 после убытка $1,95 годом ранее. Хотя в марте количество пассажирских авиаперевозок и автомобильных турпоездок достигло минимума с 2021-го (-13% к уровню 2019-го по данным Американской ассоциации туризма) из-за повышения цен на горючее, число забронированных на Airbnb ночей, как предполагает прогноз, увеличится более чем на 20%. Общая стоимость бронирований, в свою очередь, должна вырасти более чем на 60% к результату за январь-март 2019 года. На наш взгляд, отчет Airbnb за январь-март будет в целом нейтральным. Рассчитываем на развитие позитивных тенденций в текущем квартале в связи с началом активной фазы сезона отпусков.