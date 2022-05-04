«Открытие»: Обзор рынков акций на неделю с 4 по 6 мая 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Большинство работающих азиатских рынков торгуются в минусе. На валютном рынке относительная стабильность перед решением ФРС. Сырьевые товары преимущественно в плюсе. Российский рынок может начать день с небольшого снижения, реагируя на перспективы одобрения поэтапного эмбарго российской нефти в Европе. Однако российский экспорт остаётся сильным и это поддержит рубль.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2232,23 п. до 2445,17 п., а индекс РТС с 928,30 п. до 1081,52 п. Пара EUR-USD упала с $1,0802 до $1,0546. USD-RUB упала с 75,45 до 70,96, а EUR-RUB с 80,15 до 74,75. Нефть Brent с поставкой в июне подорожала с $106,65 до $109,34 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1934,70 до $1911,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1104,13 до 1094,55 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4271,78 п. до 4131,93 п.

· Прошедшая неделя сложилась вполне позитивно для российских активов. Начало было печальным, но затем ряд корпоративных событий позволил индексам сократить потери предыдущих недель. «Яндекс» сокращает свои инвестиции, но в I квартале увеличил выручку в полтора раза. VK Group становится гигантом социальных сетей, запустив VK Play, и, купив «Новости» и «Дзен» у «Яндекс». В целом, I квартал был достаточно позитивным для российских компаний, но в сложившихся условиях многие из них приостанавливают публикацию операционной и финансовой отчётности. Ряд компаний заявляют о своём желании сохранить листинг своих бумаг на бирже в Лондоне, что говорит об их готовности работать в рамках международной отчётности. Вопрос эмбарго российской нефти в Европе пока не встречает общей поддержки, но может реализоваться в ближайшие недели. Однако альтернативные поставки уже формируются.

· Индия может заменить Европу в вопросе закупок российского угля и нефти на фоне сурового энергетического кризиса. Схожая история с поставками СПГ и нефти в Японию и Южную Корею, где без российских энергоносителей. В любом случае, доходы от российского экспорта пока существенно превышают показатели в аналогичный период год назад. Благодаря этому продолжает укрепляться рубль, который позволяет удерживать инфляцию в разумных рамках, хотя текущий всплеск цен в большей степени обусловлен сокращением импортных поставок. Тем не менее, в ЦБ РФ нашли возможным снизить ставку сразу на 300 базисных пункта до 14,0%. В какой-то степени это также будет способствовать оживлению импорта в ближайшие месяцы, что также окажет сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

· Неделя для внешних рынков сложилась негативно. Из статистики отметим падение ВВП США на 1,4% в I квартале, а также сохраняющиеся высокие темпы инфляции. В еврозоне рост цен достиг 7,5%, но в ЕЦБ пока не торопятся с активными действиями. В Китае производственный PMI упал в апреле до 47,4 п., а индекс активности в сфере услуг до 41,9 п. на фоне сохраняющихся карантинных мер, которые охватывают около четверти населения. В ФРС была неделя тишины, но на рынке убеждены в том, что ставка будет повышена на 50 базисных пункта на ближайшем заседании. Корпоративная отчётность также принесла несколько неприятных моментов. В Netflix отчитались о сокращении подписчиков за I квартал, а также ожидают сохранения этой тенденции в II квартале. Платный канал CNN+ закрылся через несколько недель после старта подписки из-за отсутствия интереса потребителей. В Amazon отчитались об убытках в I квартале, которые сформировались за счёт инвестиций в производство электромобилей. В Alphabet рост замедляется и наиболее существенно это заметно на динамике выручки YouTube. Лишь в Microsoft и Apple пока отчётность не вызывает особых сомнений, но и в этих компаниях испытывают определённые сомнения в отношении будущего. Начало новой недели на рынках ознаменовалось очередной волной распродаж. Однако американские индексы достигли определённой зоны поддержки, что позволило совершить технический отскок. Впереди заседание ФРС и новые данные для размышлений.

События текущей недели

· В понедельник вышло несколько важных данных. Индекс производственной активности еврозоны упал в апреле до 55,5 п. с 56,5 п. в марте. Оценка потребительского и делового доверия упала до 105,0 п. с 106,7 п. в марте. Впрочем, индекс делового климата повысился до 1,98 п. с 1,68 п. в марте. Производственный PMI США снизился в апреле до 59,2 п. с 59,7 п. в марте, а производственный ISM снизился до 55,4 п. с 57,1 п. в марте.

· Во вторник Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,35%. Безработица в Германии осталась на уровне 5,0%. Производственная активность в Великобритании выросла в апреле до 55,8 п. с 55,2 п. в марте. Гонконг сообщил о снижении ВВП за I квартал на 2,9%. Рост цен производителей еврозоны ускорился в апреле до 36,8% с 31,5% в марте. Однако уровень безработицы в еврозоне упал до 6,8% в марте с 6,9% в феврале.

· Япония будет отдыхать в среду по случаю дня Зелени. В Китае продолжатся праздники по случаю дня труда. Утром выступит глава Резервного Банка Новой Зеландии. Выйдет пакет экономических графиков от Резервного Банка Австралии. Также появятся данные по розничным продажам Австралии, которые могли вырасти на 0,6% за март. Германия сообщит статистику экспорта и импорта за март. Далее внимание переключится на публикацию индексов деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. Розничные продажи в еврозоне могли сократиться за март на 0,1%. Статистика ADP Services может показать 395 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США за апрель. Отрицательное сальдо торгового баланса США могло увеличиться в марте до $107 млрд с $89,2 млрд в феврале. Вечером выйдут индексы деловой активности в сфере услуг США, а также непроизводственный ISM. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. ФРС может повысить ставку на 50 базисных пункта до 1,0%. В России «Мосэнерго» опубликует отчётность по МСФО за I квартал.

· Япония в четверг продолжает отдыхать по случаю всемирного Дня Ребенка. Австралия опубликует данные по экспорту и импорту за март. В Китае выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin. Далее в Европе Германия может сообщить о падении производственных заказов на 1,1% за март. В Великобритании опубликуют сводный индекс деловой активности. ОПЕК проведёт заседание, на котором может быть принято решение о восстановлении производства ещё на 400 тыс. бар. в день. Банк Англии может повысить ставку на 25 базисных пункта числом голосов 8 против 1. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России Московская Биржа опубликует статистику торгов за апрель.

· Германия в пятницу может сообщить о сокращении производства на 1,0% за март. Однако основное внимание инвесторов в этот день будет обращено на США. Ожидается, что число новых рабочих мест в апреле, без учёта сельскохозяйственного сектора) составит 400 тыс. Безработица могла сократиться до 3,5% с 3,6% в марте. Выступит глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Рынок США пытается продолжить технический отскок

· После разворота в понедельник американский рынок вновь завершил сессию в небольшом плюсе. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам доходила до 3,0%, но затем откатилась до 2,97%. На рынке почти убеждены в том, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пункта в рамках текущего заседания. Однако перспективы длительности цикла ужесточения остаются неясными, если учитывать падение ВВП в I квартале на 1,4%. В апреле S&P 500 потерял почти 9%, что предполагает определённую вероятность технического отскока, который мы наблюдаем в первые торговые дни мая. Тем не менее, в Morgan Stanley полагают, что текущий «медвежий» настрой может привести к падению S&P 500 до 3460 пунктов, где проходит линия 200-недельной средней.

· Из статистики дня отметим рост производственных заказов в США на 2,2% за апрель. Однако основное внимание в последние недели всё же обращено на финансовую отчётность компаний.

· Акции Pfizer подорожали на 1,97% на фоне отчётности, показавшей прибыль на акцию в размере $1,62% при выручке $25,66 млрд. На Wall Street ожидали прибыль на акцию в размере $1,47, а выручку $23,86 млрд.

· Бумаги кофейной Starbucks потеряли 1,38%. Компания отозвала свои прогнозы на текущий год из-за неопределённости ситуации в Китае, где операции ограничены карантинными мерами. Сравнимые продажи в КНР упали на 23%. Прибыль на акцию составила $0,59, что совпало с ожиданиями. Выручка достигла $7,64 млрд при ожиданиях $7,60 млрд.

· После закрытия регулярной сессии отчитался производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (+1,44%). Выручка за год увеличилась на 71% до $5,9 млрд. Прибыль на акцию составила $0,56. Отчётность частично включает результаты Xilinx, покупка которой была завершена 14 февраля.

· 2 отраслевых индекса S&P 500 снизились и 9 показали рост. Сектор цикличных товаров упал на 0,29%, а товаров широкого потребления на 0,24%. Самый существенный рост был в энергетике (+2,87%) на фоне подорожания контрактов природного газа до максимальных значений с 2008 года.

По итогам торгов:

· DJIA - 33128,79 п. (+0,20%),

· S&P 500 - 4175,48 п. (+0,48%),

· NASDAQ - 12563,76 п. (+0,22%).

Акции технологичных компаний в Гонконге заранее отыгрывают «ястребиную» риторику ФРС

· Активность азиатских инвесторов была ниже обычного. В Японии выходной по случаю дня Зелени, отдыхают Индонезия, Таиланд и Малайзия. Также на решительность участников торгов влияет предстоящее решение ФРС по ставке.

· Материковый Китай также продолжает отдыхать по случаю Дня Труда. В Гонконге под давлением были акции технологичных компаний, которые традиционно негативно реагируют на рост стоимости кредитования. Бумаги HSBC повышались более чем на 3% после заявления о программе обратного выкупа на $1 млрд, которая начнёт реализовываться уже 4 мая. Бумаги JD Health теряли более 11%.

По состоянию на 8:40 мск:

· Hang Seng - 20860,09 п. (-1,15%).

Запасы нефти и нефтепродуктов в США неожиданно резко сократились

· Нефть дорожала на фоне неожиданного сокращения запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 29 апреля коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,48 млн бар. Запасы бензина упали на 4,5 млн бар., а дистиллятов на 4,46 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,3 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,2 млн бар. и дистиллятов на 1,2 млн бар.

· Из интересного и важного отметим то, что нефтяной трейдер Vitol отправил танкер Kriti Breeze класса Suezmax с грузом российской нефти ВСТО в направлении порта Фуджейра, что находится в ОАЭ. Маршрут явно нетрадиционный и может означать дальнейшую доставку российской восточной нефти в Европу. В Индии власти обратились к энергетическим компаниям с поручением обеспечить доставку до 19 млн тонн импортного угля до конца июня.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $106,16 (+1,13%),

· WTI - $103,7 (+1,26%),

· Алюминий - $2915 (+0,14%),

· Золото - $1863,5 (-0,38%),

· Медь - $9483,22 (+0,43%),

· Палладий - $2258,5 (+0,90%).