«Фридом Финанс»: Выход вверх

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (+6,69%), 35% из которых меняют владельца. Аутсайдерами на фоне публикации отчетности оказались бумаги TCS (-2,83%). Пара USD/RUB опустилась ниже 71.

Банк России понизил ставку и представил прогноз. Ключевая ставка уменьшена до 14% годовых, возможно дальнейшее ее снижение. Инфляция в течение года способна разогнаться больше чем до 20%, а ставку регулятор может довести до диапазона 10–12%, что обеспечит сверхмягкую монетарную политику. Бюджетные расходы, связанные с поддержкой экономики, могут достичь 6 трлн руб., а потребительский спрос будет стагнировать, его оживление начнется через год. Регулятор рассматривает вопрос снижения нормы продажи валютной выручки до 0–50%, в зависимости от экспортного товара. Это ослабило бы давление на курс, и мы полагаем, что эта мера будет принята при уходе USD/RUB в диапазон 65–70. При помощи нормы обязательной продажи валюты в среднесрочной перспективе можно будет регулировать курс. Моментальной реакции валютного рынка на эти планы, на наш взгляд, не последует, а доллар продолжит снижаться до реализации обозначенных шагов.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Ozon по МСФО. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 70–72. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2440–2550 пунктов.