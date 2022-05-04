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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 мая: 4 312,3198 руб/1 г золота и 52,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 312,3198 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 089,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 135,5098 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,9300 р. (1,62%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0500 р. (3,73%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,2699 р. (3,34%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 103,5701 р. (1,98%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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