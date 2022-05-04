«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов: 2350,00–2500 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 4 мая индекс Мосбиржи опустился на 2,26%, до 2390 пунктов, РТС на фоне укрепления рубля вырос на 1%, достигнув 1092,5 пункта, индекс голубых фишек потерял 2,48%.

В лидеры роста вышли ЛСР (+0,16%), Аэрофлот (+0,71%) и Магнит (+0,56%). Котировки Аэрофлота повышаются на новостях об одобрении советом директоров допэмиссии до 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. Поддержку бумагам Магнита оказывают сообщения в СМИ о переговорах с казахстанскими партнерами о помощи с поставками из-за рубежа

В аутсайдерах из-за принятия очередного пакета санкций ЕС, предполагающего отказ от покупки российской нефти к концу текущего года, оказались НОВАТЭК (-4,83%), ЛУКОЙЛ (-3,13%), ввиду планируемого отключения от системы SWIFT в число лидеров снижения попал и Сбербанк (-3,11%).

Под влиянием технических факторов Brent, которая сегодня дорожает на 3,82%, до $108,87 за баррель, в обозримой перспективе может подняться в диапазон $130–140. Сегодня ее котировки останутся в диапазоне $105,00–113,00.

Пара USD/RUB опустилась на 2,96%, 68,85, EUR/RUB укрепляется на 1,98%, до 70,53. Ориентиры по этим инструментам до конца дня: 67,00–69,50 и 68,60–74,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: диапазон 2350,00–2500 пунктов, для РТС: коридор 1000–1135 пунктов.