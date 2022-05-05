На рынках преобладают смешанные настроения

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 4 мая на российском фондовом рынке проходили без единой динамики: индекс Мосбиржи к концу дня упал на 2,3%, а РТС вырос на 3,43%.

Лидером роста на российском фондовом рынке стал Магнит (+2,25%). Позитивная динамику акций ретейлера объясняется тем, что новость об отказе акционеров от дивидендов за четвертый квартал уже отыграна, и теперь инвесторы закладывают в котировки ожидания, что нераспределенная чистая прибыль будет инвестирована в развитие бизнеса торговой сети. Акции Аэрофлота повысились на 0,6% на новостях о планируемой допэмиссии. Также в плюсе торговались бумаги Северстали (+0,4%). Лидерами снижения в среду оказались депозитарные расписки TCS (-7,3%). Также в списке аутсайдеров были депозитарные расписки группы HeadHunter (-5,9%) и акции НОВАТЭКа (-5,4%).

Самая ожидаемая новость этого дня на мировых фондовых площадках — решение ФРС по ставке. Консенсус предполагает ее повышение на 0,5 пункта, в диапазон 0,75–1%. Для рынка это будет означает укрепление доллара США, которое вызовет переток капиталов из высокорискованных активов, в том числе из акций. Впрочем, настроения инвестсообщества во многом будут зависеть от заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, которые он сделает на пресс-конференции, посвященной итогам заседания FOMC.

Несмотря на это, курс доллара к рублю опустился на минимум 2020 года — 68,39 руб., а курс евро в паре с рублем снизился до 71,9 руб.

Brent также не ощутила давления от ожидаемого решения ФРС относительно ключевой ставки. Ее котировки сегодня поднялись на 3,52%, до $108,67 за баррель. Цены на углеводородное сырье проигнорировали и еженедельные данные об увеличении коммерческих запасов сырой нефти в США на 1,3 млн баррелей при прогнозе роста на 800 тыс. Вероятно, это объясняется сокращением коммерческих запасов бензина и дистиллятов более чем на 2,2 млн баррелей за прошлую неделю. Эту статистику нефтяной рынок воспринял как «бычий» сигнал.

Ориентир для индекса Мосбиржи на сессию 5 мая: диапазон 2300–2450 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: коридоры 68,5-71 и 71–73 соответственно.