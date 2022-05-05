«Фридом Финанс»: Цена на нефть на следующей неделе может достичь отметки в $120 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:30 мск 5 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,22%, до 2402,13 пункта, РТС на фоне укрепления рубля поднялся на 2,77%, до 1145 пунктов, индекс голубых фишек прибавил 1,38%.

В лидеры роста вышли TCS Group (+3,41%), Магнит (+2,28%) и Русал (+2,06%). Котировки Магнита поднимаются после погашения накануне последнего купона по облигациям на сумму 344,1 млн руб. Таким образом был полностью погашен выпуск облигаций на сумму 10 млрд руб. Бумаги Русала и других металлургических компаний повышаются в цене на фоне поддержки Минпромторгом их предложения по ограничению максимального уровня НДПИ и акциза на сталь.

В аутсайдерах оказались акции Аэрофлота (-0,96%), Ozon (-0,66%) и X5 Retail Group (-0,75%). Котировки Аэрофлота снижаются на фоне сообщения о расторжении депозитарного соглашения о допуске к торгам ГДР на Франкфуртской бирже. У X5 Retail Group отозван рейтинг Fitch.

Под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти котировки Brent уже на следующей неделе могут достичь отметки в $120 за баррель. Сегодня на фоне этих ожиданий они растут на 0,58%, до $110,77. До конца дня прогнозируем повышение к $113 за баррель.

Пара USD/RUB опустилась на 0,34%, до 66,08, EUR/RUB укрепляется на 2,44%, до 69,22. Ориентиры по этим инструментам до конца дня: 64,20–69,50 и 68,00–71,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: диапазон 2350,00–2500 пунктов, для РТС: коридор 1100–1225 пунктов.