Комментарии

«Фридом Финанс»: Цена на нефть на следующей неделе может достичь отметки в $120 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:30 мск 5 мая индекс Мосбиржи вырос на 1,22%, до 2402,13 пункта, РТС на фоне укрепления рубля поднялся на 2,77%, до 1145 пунктов, индекс голубых фишек прибавил 1,38%. 

В лидеры роста вышли TCS Group (+3,41%), Магнит (+2,28%) и Русал (+2,06%). Котировки Магнита поднимаются после погашения накануне последнего купона по облигациям на сумму 344,1 млн руб. Таким образом был полностью погашен выпуск облигаций на сумму 10 млрд руб. Бумаги Русала и других металлургических компаний повышаются в цене на фоне поддержки Минпромторгом их предложения по ограничению максимального уровня НДПИ и акциза на сталь.    

В аутсайдерах оказались акции Аэрофлота (-0,96%), Ozon (-0,66%) и X5 Retail Group (-0,75%). Котировки Аэрофлота снижаются на фоне сообщения о расторжении депозитарного соглашения о допуске к торгам ГДР на Франкфуртской бирже. У X5 Retail Group  отозван рейтинг Fitch.        

Под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти котировки Brent уже на следующей неделе могут достичь отметки в $120 за баррель. Сегодня на фоне этих ожиданий они растут на 0,58%, до $110,77. До конца дня прогнозируем повышение к $113 за баррель.        

Пара USD/RUB опустилась на 0,34%, до 66,08, EUR/RUB укрепляется на 2,44%, до 69,22. Ориентиры по этим инструментам до конца дня: 64,20–69,50 и 68,00–71,00 соответственно.      

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: диапазон 2350,00–2500 пунктов, для РТС: коридор 1100–1225 пунктов. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Продажи одежды упали на 25%
Coca-Cola допустила полный уход из России
Cпрос на перевозки из Китая вырос почти втрое – ПЭК
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги