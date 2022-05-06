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«Фридом Финанс»: На российском фондовом рынке сохранился оптимизм

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 5 мая на российских фондовых площадках проходили на положительной территории при поддержке корпоративных новостей, несмотря на коррекцию на биржах США. Индекс Мосбиржи к последнему часу сессии поднимался на 1,2%, РТС рос на 2,3%. 

Лидерами роста стали акции НМТП (+5,5%), что могло быть связано с их невысокой ликвидностью. Обыкновенные акции Мечела (+3,8%) поддержал тот факт, что компания поставляет в Европу не более 10% угля. Список лидеров пополнили бумаги Белуги (+3,6%). Среди аутсайдеров сегодня были компании средней и малой капитализации, в частности ИСКЧ (-3,2%), Ашинский метзавод (-3,03%) и ДВМП (-2,4%).  

Цена нефти Brent немного замедлила рост на фоне принятого участниками соглашения ОПЕК+ решения увеличить лимиты добычи до 432 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее котировки североморского сорта повысились на 1%, до $111,11 за баррель. Восходящий тренд в нефти сохраняется за счет ожиданий принятия в Евросоюзе эмбарго на поставку углеводородного сырья из России. 

Пара USD/RUB к финалу сессии 4 мая торгуется у отметки 66,4, пара EUR/RUB опустилась к 70,06. 

Ориентир для индекса Мосбиржи для предстоящей сессии: 2400–2450 пунктов. Прогноз для USD/RUB и EUR/RUB: 66-69 и 70–73 руб. соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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