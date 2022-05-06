«Фридом Финанс»: Котировки ложатся в дрейф

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. В лидеры роста вырвались акции Интер РАО (+3,30%). Аутсайдерами вновь оказались бумаги Ozon (-1,98%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.

Нефтегазовый сектор не отреагировал на санкции. ЕС готовится ограничить (вплоть до полного запрета) импорт нефти из России. На долю российского сырья в этом регионе приходится около 45%, преимущественно снабжаются страны Восточной, Центральной и Южной Европы. Сокращение поставок приведет к повышению цен на фоне дефицита черного золота. В настоящее время планы ЕС выглядят нереалистичными в среднесрочной перспективе. Члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 430 тыс. баррелей в сутки. Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику. Мы ожидаем, что бумаги нефтегазового сектора будут следовать за ценами на сырье. Техническая картина складывается в пользу подъема котировок Brent до $115 за бочку в начале следующей недели.

Рынок снова движется в боковике. Корпоративных событий мало, и они не оказывают заметного влияния на ход торгов. Акции преимущественно демонстрируются динамику в рамках паттернов, сформировавшихся еще на прошлой неделе, признаков перелома трендов нет. Внешний и новостной фон не оказывают влияния на ход торгов. Выход из боковика может закончиться снижением к отметке 2000 пунктов по индексу Мосбиржи или, напротив, ростом к 2800 пунктам в мае. По нашему мнению, распродаж ждать не стоит, больше шансов на рост рынка, поскольку в фокусе нет негатива, способного спровоцировать негативную динамику.

Ожидаем смешанную динамику. Торговая активность будет относительно низкой. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 65–68. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2380–2420 пунктов.