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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 мая: 3 968,8201 руб/1 г золота и 48,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 968,8201 руб.
  • 1 грамм серебра - 48,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 069,9600 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 742,6001 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 203,9300 р. (4,89%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3900 р. (4,73%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,0100 р. (3,59%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 234,2599 р. (4,71%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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