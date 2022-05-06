«Фридом Финанс»: Переломный момент для нефтяных котировок

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 5 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился сразу на 3,56% до 4 147 пунктов, Dow Jones потерял 3,12%, высокотехнологичный Nasdaq сократился на 4,99%. Все 11 секторов из состава индекса широкого рынка закрылись в минусе. Хуже прочих выглядели эмитенты из отрасли потребительских товаров (-5,81%), ИТ-компании (-4,93%) и телекомы (-4,09%).

Tesla (TSLA: -8,30%) планирует расширение производства электрокаров в Китае. Новые мощности позволят увеличить производство автомобилей Tesla в Шанхае на 450 тыс. единиц в год, за счет чего возможно удвоение текущих объемов. Скорректированная чистая прибыль ConocoPhillips (COP: +7,93%) в первом квартале превзошла прогнозы. Компания снизила долг и увеличила переменную часть дивидендов. Pioneer Natural Resources (PXD: +1,26%) опубликовала позитивную отчетность за прошедший квартал. Эмитент уменьшил долговую нагрузку и нарастил дивиденды.

5 мая Минэнерго США объявило о планах восстановления стратегических запасов сырой нефти. Осенью Штаты восполнят резервы на 60 млн баррелей, поскольку, как ожидается, к сентябрю цены на черное золото будут ниже текущих уровней. Однако с начала года уже было высвобождено более 43 млн баррелей, поэтому восполнить запасы будет довольно затруднительно.

Шестой пакет санкций ЕС предполагает почти полный отказ от импорта российской нефти в течение полугода. В качестве исключения разрешается покупать данное сырье в России до конца 2023 года только Словакии и Венгрии. Но эти страны уже запрашивали разрешение на продление этого срока еще на два-три года, чтобы снизить риски энергетического кризиса, поскольку повышение цен на топливо выступает основной причиной разгона инфляции в Европе.

По итогам заседания ОПЕК+ было решено придерживаться прежнего плана, предполагающего умеренное наращивание нефтедобычи, несмотря на возможное эмбарго на российскую нефть. Этот запрет может привести к еще более значительному повышению цен и перебоям поставок. Основной пострадавшей стороной в этом случае будут страны ЕС, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки. Частные нефтепереработчики Китая покупают российскую нефть с большим дисконтом. Индия готова приобретать сырье по цене менее $70, чтобы компенсировать риски. Кроме того, Россия заинтересована в инвестициях в проект газопровода до Марокко, Иран и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в области энергоносителей.

Доходности пяти- и 10-летних трежерис выросли на 1 б.п., до 3,02% и 3,06% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг также повысился на 1 пункт, до 3,16%.

Торги 5 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправлено. Китайский CSI 300 потерял 2,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 3,73%, японский Nikkei 225 прибавил 0,75%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 1,04%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110,3 за баррель. Золото торгуется по $1881,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Сегодня ожидается публикация данных безработицы за апрель. Прогнозируется снижение до 3,5% по сравнению с 3,6% в прошлый раз.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 45 пунктов.

S&P 500 5 мая отыграл рост среды, вернувшись в диапазон поддержки 4 100–4 150 пунктов. Бенчмарк не смог преодолеть уровень сопротивления 4300 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе нисходящего канала. RSI остается ниже нейтрального уровня. MACD не дает сигналов к развороту.