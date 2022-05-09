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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 4 099,5801 руб/1 г золота и 49,6400/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 099,5801 руб.
  • 1 грамм серебра - 49,6400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 149,1201 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 831,1899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 130,7599 р. (3,29%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5200 р. (3,16%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,1600 р. (3,82%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 88,5899 р. (1,87%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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