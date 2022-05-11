«Фридом Финанс»: Коррекция затягивается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 9 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 3,2%, закрывшись ниже 4000 пунктов. Индексы Nasdaq Compositeи Russell 2000 снизились на 4,3%, и 4,2% соответственно, в то время как Dow Jones скорректировался на 2,0%. 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись на отрицательной территории, при этом склонность к продажам усилилась в последние 45 минут биржевых торгов. Хуже прочих выгляделиэнергетические компании (-8,3%), ИТ-сектор (-3,9%) и представители отрасли потребительских услуг (-4,3%).

• Акции Uber (UBER: -11,6%) падают после сообщения CNBC о том, что компания планирует сократить расходы, что усугубляет опасения инвесторов по поводу направления движения котировок широкого рынка.

• Rivian (RIVN: -20,9%) не оправдала ожиданий аналитиков в отношении прибыли и прогнозирует лишь умеренный рост производства автомобилей в 2022-м. Кроме того, Ford Motor заявила о продаже своей доли в капитале эмитента.

• Tesla Inc. (TSLA: -9,06%) снова приостановила производство на заводе в Шанхае, на этот раз из-за проблем с поставками.

Сырьевые рынки сталкиваются с беспрецедентным давлением: котировки некоторых активов обновляют исторические максимумы. Особенно это касается сырьевых товаров, ключевыми экспортерами которых являются Россия или Украина, включая энергоносители и некоторые зерновые культуры. Ожидается, что цены на большинство категорий сырья значительно вырастут в 2022 году, оставаясь повышенными в среднесрочной перспективе. При этом удорожание одних сырьевых товаров приводит к росту издержек производства других. Например, повышающиесяцены на энергоносители увеличивают стоимость ресурсов для сельскохозяйственного производства (таких как топливо и удобрения), а также добычи и переработки металлических руд, особенно алюминия и железа. В свою очередь, более высокие цены на металлы увеличивают стоимость технологий использования ВИЭ.

Доходности двух- и 10-летних трежерис выросли на 3 б.п. и 2 б.п., до 2,64% и 3,01% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг сократился на один пункт, до 2,90%.

• Торги 9 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 0,15%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,89%, японский Nikkei 225 потерял 0,58%. EuroStoxx50 с открытия сессии растет на 1,30%.

• Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $103,9 за баррель. Золото торгуется по $1861 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3950–4100 пунктов.

Вышедшие 9 мая данные оптовых запасов за март показали рост на 2,3% м/м, совпав с консенсусом, после пересмотренного увеличения на 2,8% (с 2,5%) в феврале.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 35.

S&P 500 падает третий день подряд, скорректировавшись ниже психологически значимой отметки 4000 пунктов. Последний раз индекс был на таких уровнях в апреле прошлого года. Учитывая нисходящую динамику последних нескольких недель, рынку понадобится сильная поддержка, чтобы отыграть текущие низкие уровни, или хотя бы вливания средств в компании big tech, которые за последние три дня потеряли более $1 трлн капитализации. RSI и MACD также не указывают на разворот тренда.

10 мая после закрытия торгов отчет за первый квартал опубликует оператор крупнейшей криптобиржи CoinbaseGlobal (COIN). Консенсус-прогноз предполагает сокращение выручки на 16% г/г, до $1,48 млрд, ввиду слабого роста объема торгов и снижения с максимальных значений четвертого квартала 2021 года, а также вследствие коррекции стоимости криптовалют. EPS, по ожиданиям, продемонстрирует кратное падение до $0,17 (против $3,05 годом ранее) в связи с планами компании по расширению штата сотрудников и наращиванию инвестиций в развитие бизнеса. Внедрение большего количества криптоактивов и повышенная рыночная волатильность в сочетании с усилением интереса к цифровым валютам, как прогнозируется, поддержат активность пользователей (в особенности институциональных инвесторов) на платформе. К основным долгосрочным драйверам развития бизнеса биржи можно отнести запуск NFT-маркетплейса и развитие платформы децентрализованных финансов DeFi.