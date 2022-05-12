«Фридом Финанс»: Акции Россетей растут в ожидании решения по дивидендам

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 11 мая индекс Мосбиржи упал на 0,3%, до 2385,76 пункта. РТС, напротив, вырос на 0,09%, до 1088,99 пункта, индекс голубых фишек скорректировался на 0,39%.

В лидеры роста вышли Россети (+4,82%), HeadHunter (+3,88%) и X5 Retail Group (+2,63%). Акции Россетей повышаются в ожидании решения совета директоров по дивидендам. Инвесторы полагают, что оно будет положительным, хотя у нас есть сомнения по этому поводу, поскольку на фоне удорожания энергоресурсов риск отказа от выплаты дивидендов возрастает.

В аутсайдерах оказались акции АФК Система (-2,95%), Полюса (-2,34%) и Норникеля (-2,01%). Бумаги ГМК дешевеют ввиду увеличения Великобританией тарифов на импорт палладия и платины из России на 35%. Новые ограничительные меры оцениваются в $2,1 млрд. Впрочем, на наш взгляд, компания способна перенаправить экспортные потоки, поэтому мы рекомендуем не выходить из позиции.

Котировки Brent в моменте растут на 2,75%, до $105,25 за баррель, после двух дней снижения на фоне ожидания нового пакета санкций от ЕС в отношении РФ. Не исключено, что убытки странам, которые не могут отказаться от российской нефти, будут компенсированы. Как следствие, вероятность введения нефтяного эмбарго возрастает. На этих опасениях котировки черного золота могут повыситься к $120 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 2,18%, до 67,89. EUR/RUB, напротив, укрепляется на 1,37%, до 72,16. В течение дня рубль будет торговаться в диапазоне 66,00–71,35 к доллару и коридоре 68,00–75,00 по отношению к евро.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2200–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов.