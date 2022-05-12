«Открытие»: Рубль продолжает наступление на фоне активности экспортёров

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, азиатские рынки под давлением, фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться. Похоже, что темой на ближайшее время станут риски рецессии, а то и стагфляции в мировой экономике, так как регуляторы запоздали с повышением ставок, но теперь не намерены отступать.

Рубль продолжает наступление на фоне активности экспортёров

Отечественные индексы закрыли день разнонаправленно. Укрепление рубля позволило индексу РТС подняться выше 1120 пунктов. В начале дня рублёвый индекс МосБиржи также повышался при непосредственном участии бумаг нефтегазового сектора, который почувствовал некоторые послабления на фоне провала принятия 6-го пакета санкций Евросоюза, который предусматривал эмбарго на поставки российской нефти. Однако крепкий рубль ликвидировал рост и привёл к консолидации индекса. Активность чуть возросла, но говорить о широких покупках пока не приходится. Санкционная риторика сохраняется и даже в рамках 6-го пакета Евросоюза продолжается торг. Впрочем, по вопросу газовых поставок больших проблем пока не предвидится.

По итогам торгов 11 мая индекс МосБиржи - 2387,14 п. (-0,25%), а индекс РТС - 1123,93 (+3,3%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,772 млрд рублей по сравнению с около 18,0 млрд рублей в пятницу 6 мая.

2 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Положительную динамику показали электроэнергетика (+1,6%), а также химия и нефтехимия (+4,69%). Рост сектора химии и нефтехимии состоялся за счёт бумаг компании «ФосАгро», которая, по сути, избежала каких-либо санкций из стратегического значения своей продукции для мирового сельского хозяйства. Рост в секторе электроэнергетики обеспечили региональные компании «Россети», которые, вероятно, не будут отказываться от выплат дивидендов.

Самым слабым оказался сектор финансов. Бумаги Сбербанка какое-то время входили в число лидеров среди индексных акций, но к вечеру привилегированные бумаги оказались среди аутсайдеров, хотя обыкновенные сохранили незначительную динамику прироста.

Привилегированные акции «Татнефти» удержались среди лидеров индексных бумаг на фоне решения менеджмента компании отказаться от моратория на банкротство. Это позволит сохранить дивидендные выплаты акционерам.

Бумаги «Русагро» подорожали на 3,64%, хотя финансовая отчётность за I квартал кажется недостаточно сильной в первом рассмотрении. Чистая прибыль в I квартале упала на 66% до 2,240 млрд рублей. Однако выручка выросла на 23% до 61,506 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 51% до 16,887 млрд рублей. То есть компания продолжает придерживаться курса на экспансию бизнеса. Комментарий начальника управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антона Затолокина: В целом, хорошая отчетность. Просадка по объемам реализации сахара в размере 24% г/г до 177 тыс. тонн компенсировалась ростом цен по сравнению с I кварталом 2021 года. По пшенице объемы также упали, на 63% г/г до 70 тыс. тонн, видимо, из-за введенного эмбарго на экспорт. Но ценовая конъюнктура на сельхозпродукцию все выправила. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом - 27% (22% годом ранее).

Крупнейшая площадка по торговле драгоценными камнями RapNet запретила торговлю российскими бриллиантами. Запрет включает все алмазы, полученные после 24 февраля, включая обработанные в других странах. Запрет распространяется на все компании, которые на 50% и более принадлежат компаниям, попавшим под санкции. Как результат, цены на бриллианты продолжают рост, а бумаги «Алроса» отреагировали на новость повышением на 1,15%. Азиатский регион является для компании одним из главнейших рынков, где отношение к текущему геополитическому кризису радикально отличается от европейского и американского.

Акции ГМК «Норникель» упали на 2,0%. Власти Великобритании ввели повышенные пошлины на поставки российского палладия и платины, что, к слову, больше бьёт по потребителям, чем по экспортёрам.

Рубль в первые часы торгов слабел на достаточно высоких объёмах. К середине дня он составлял почти ¾ от показателей прошлой недели. Однако во второй половине дня давление на евро и доллар усилилось. В мае у экспортёров меньше дней на конвертацию внешней выручки из-за праздничных дней. Соответственно, объёмы ежедневных продаж могут увеличиться. Фактически, на подготовку к налоговым платежам остаётся полторы недели. Благодаря росту предложения валюты доллар ослаб на 3,17% до 67,20, а евро на 3,75% до 70,50.

Отметим весьма интересный факт. Премьер Италии Марио Драги находился с визитом в Вашингтоне, где заметил, что почти все импортёры российского газа открыли счета в «Газпром Банке». По его словам, нет никаких ссылок на то, что оплата газа рублями нарушает какие-либо санкции. Хотя в Еврокомиссии планируют через пару недель предложить проект признания обхода санкций преступлением в Евросоюзе.

Однако вернёмся к делам более реальным. Инфляция в РФ замедлилась на неделе до 6 мая до 0,12%. В годовом выражении, согласно заявлениям Минфина, инфляция замедлилась до 16,4%. В ЦБ РФ отмечают, что инфляционные ожидания населения вернулись к значениям середины прошлого года.

Внешний рынок пережил довольно волатильный день. Однако к вечеру картина стала похожей на то, что происходило в утренние часы. Доходность 10-летних казначейских обязательств снижалась почти на 7 базисных пункта до 2,93%. Впрочем, индекс доллара оставался в минусе, хотя и ликвидировал основные потери. Укрепление AUD и NZD оказалось более скромным в пределах 0,3%, хотя в утренние часы данные валюты отыгрывали у доллара до 1,0% и 0,8% соответственно. Частично на диспозицию сил повлияли данные по потребительской инфляции в США. Рост цен замедлился, но слабее ожиданий. Продовольствие и авиабилеты продолжают активно дорожать в США, но на рынке недвижимости формируется коррекция цен.

По состоянию на 00:00 мск:

DXY – 103,99 (+0,07%),

EUR-USD - $1,051 (-0,13%),

GBP-USD - $1,225 (-0,51%),

USD-JPY – 129,94 (-0,36%).

Инвесторы США обеспокоены рисками рецессии в следствии политики ФРС

Американский рынок провёл очередной волатильный день. После публикации статистики по потребительской инфляции была предпринята попытка роста, но финал дня привёл все основные индексы к существенному падению. Основной CPI снизил темпы роста до 8,3% с 8,5% в марте при ожиданиях снижения до 8,1%, а Core CPI замедлился до 6,2% с 6,5% в марте при ожиданиях 6,0%.

Президент США Джо Байден выразил своё мнение по поводу инфляции, подчеркнул постоянную озабоченность этим, а также поддержал решения ФРС по ужесточению денежной политики. Впрочем, никаких конкретных мер по борьбе с инфляцией глава США не озвучил. Меж тем, нефть вновь резко подорожала, что помогло сектору энергетики.

Акции криптобиржи Coinbase упали на 26,4%. Компания не только сообщила о существенных убытках вместо прибыли, но и выручка оказалась на уровне $1,17 млрд при ожиданиях $1,48 млрд. Падение стоимости крипто активов и волатильность рынка негативно сказались на активности участников торгов и притоке клиентов.

Бумаги Electronic Arts подорожали на 7,97%. Компания отчиталась лучше ожиданий, что привело к повышению рекомендаций ряда аналитиков. Инвесторы достаточно спокойно приняли тот факт, что Electronic Arts завершает своё 30-летнее партнерство с FIFA.

Акции сети быстрого здорового питания Wendy’s упали на 11,22%. Прибыль компании в последнем квартале составила $0,17 на акцию, что на один цен ниже ожиданий. Однако рынок в большей степени обеспокоили заявления менеджмента о негативном влиянии инфляции и роста расходов на персонал.

Иным образом идут дела у Krispy Kreme, известных своими донатсами. Бумаги Krispy Kreme подорожали на 3,8%. Компания увеличила продажи за пределами Северной Америки на 49,2%, а в США и Канаде на 19,4%. кофеен

3 отраслевых индекса S&P 500 показали рост и 8 снизились. В плюсе были энергетика (+1,37%), коммунальные услуги (+0,77%) и материалы (+0,03%). Самое большое падение зафиксировали цикличные товары (-3,57%) и информационные технологии (-3,30%).

По итогам торгов:

DJIA - 31834,11 п. (-1,02%),

S&P 500 - 3935,18 п. (-1,65%),

NASDAQ - 11364,24 п. (-3,18%).

Эффективность вербальных интервенций Китая снижается

Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. В Китае рынок пытался расти в утренние часы на фоне новостей о сокращении числа заболевших COVID-19 в Шанхае, а в Японии привычно следуют за американскими индексами.

Число новых случаев COVID-19 в Китае сократилось до 1917 в среду по сравнению с 1927 днём ранее. Однако главное в том, что наиболее заметное снижение наблюдается в Шанхае и Пекине. Официальное телевидение в очередной раз повторило мантру правительства о том, что власти стабилизируют экономику и будут использовать все доступные инструменты для поддержания занятости. Секторы производителей полупроводников и здравоохранения повышались около 1,5%.

Впрочем, в недвижимости снижение составляло около 1,0%. Впрочем, утренний позитивный настрой довольно быстро сошёл на нет и шанхайский индекс свалился в красную зону. Заявлений правительства о поддержке становится явно недостаточно, так как карантинные меры сохраняются, а конкретных мер пока нет. В отличие от Шанхайской Биржи, в Гонконге преобладали продажи с первых минут. Под давлением были компании сектора информационных технологий, как и в США накануне. В частности, бумаги Alibaba теряли более 4%. Застройщик Sunac China пропустил очередные платежи по офшорным бондам, но также сообщает, что может не осуществить последующий платёж. На этом фоне сектор застройщиков в Гонконге терял около 2%.

Японский рынок торговался в минусе. Ориентиром для местных инвесторов служит пример Wall Street, а также укрепление иены до 129,65 за доллар. Естественно, что бумаги инвестора в технологии SoftBank Group провалились более чем на 6%. Несколько иные настроения были в бумагах Toyota Motor. Компания на этой неделе сообщила об ожиданиях снижения прибыли. Однако падение акций с начала недели составляет уже 8%. Соответственно, на торгах в четверг акции Toyota Motor корректировали перепроданность, повышаясь на 0,8%. Бумаги производителя бытовой электроники и медицинского оборудования Olympus подскочили почти на 11% на фоне резкого роста прибыли компании. Кредитование в Японии выросло на 0,9% в апреле, а баланс счёта текущих операций без учёта сезонности составил в марте 2,549 трлн иен.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 25782,67 п. (-1,64%),

Hang Seng - 19427,08 п. (-2,01%),

Shanghai Composite - 3038,85 п. (-0,65%).

Нефть начинает бояться рецессии в основных регионах потребления

Нефть дешевела на фоне роста обеспокоенности рисков рецессии в Европе и США. Американская инфляция незначительно замедлилась, но этого явно недостаточно, чтобы остановить активное повышение ставки ФРС, которое способно привести к экономическому торможению.

Накануне рынок бурно реагировал на улучшение ситуации с COVID-19 в Шанхае, а также на статистику запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 6 мая коммерческие запасы нефти в США увеличились на 8,5 млн бар. до 424,2 млн бар. Запасы бензина упали на 3,6 млн бар. до 225 млн бар., а дистиллятов на 0,9 млн бар. до 104 млн бар. С первого взгляда, отчёт вполне поддерживает «медвежий» настрой трейдеров. Однако дальнейшие детали раскрывают картину с другой стороны. Стратегические запасы нефти в США уменьшились на 7 млн бар. до 543 млн бар. Добыча в США упала на 100 тыс. бар. до 11,8 млн бар. в сутки. Более того, запасы нефти на 13% ниже среднего показателя за пять лет, бензина на 5%, а дистиллятов вовсе на 23%. То есть состояние запасов нельзя назвать комфортным.

По состоянию на 8:50 мск: