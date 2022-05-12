«Фридом Финанс»: Нейтральность в тренде

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Среди лидеров роста оказались акции Фосагро (+5,03%). Аутсайдерами стали бумаги TCS (-3,28%). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 67–70.

Боковой тренд может продолжиться. В центре внимания нет важных новостей и событий, которые повлияли бы на рынок. Выход из боковика может произойти в любой момент, но для этого нужны соответствующие драйверы. В настоящий момент российский рынок намного слабее реагирует на сигналы с внешних площадок, в том числе сырьевых: не отыгрываются в заметной степени даже внутридневные движения. Техническая картина некоторых отечественных акций соответствует консолидации вблизи текущих уровней. Мы полагаем, что шансов на коррекцию меньше, чем на рост. Даже в этом случае падение будет кратковременным и неглубоким. Кандидатами в лидеры роста, по нашему мнению, являются бумаги Мосбиржи, ГК ПИК, Северстали, Polymetal, Роснефти, Yandex. Лидерами снижения могут стать акции Лукойла и Новатэка.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 67–69. Прогноз для индекса Мосбиржи: коридор 2350–2400 пунктов.