Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 12 мая: 68,8389 руб/доллар США и 72,6314 руб/евро

ЦБ РФ с 12 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,8389 руб.
  • 1 евро - 72,6314 руб.
  • 10 китайских юаней - 102,0290 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4546 р. (2,16%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5351 р. (2,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,6770 р. (1,67%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's – президент Федерации рестораторов и отельеров
Продажи легковых автомобилей в России рухнули в апреле на 78,5%
Билл Гейтс ожидает мирового экономического спада из-за ситуации на Украине
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги