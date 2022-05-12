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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 мая: 4 110,7202 руб/1 г золота и 48,3900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 110,7202 руб.
  • 1 грамм серебра - 48,3900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 184,4500 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 554,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1399 р. (0,27%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2500 р. (2,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3299 р. (1,64%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 276,3799 р. (5,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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