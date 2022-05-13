«Фридом Финанс»: Представители ФРС успокоили инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 11 мая основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,65%, до 3935 пунктов, Nasdaq потерял 3,18%, Dow Jones скорректировался на 1,02%. Лучше рынка выглядели энергетический сектор (+1,34%) и провайдеры коммунальных услуг (+0,72%). Среди аутсайдеров оказались производители дискреционных товаров (-3,58%) и ИТ-сектор (-3,16%).

Квартальные результаты Electronic Arts Inc. (EA: +7,97%) оказались несколько ниже консенсус-прогнозов, однако менеджмент представил позитивный гайденс на текущий финансовый год. Компания объявила о прекращении многолетнего партнерства с FIFA и ребрендинге собственного футбольного симулятора. Walt Disney (DIS: -2,29%) не оправдала ожиданий в отношении выручки и прибыли, хотя оба ключевых направления бизнеса эмитента (медиасервисы и тематические парки) продемонстрировали уверенный рост операционной прибыли, а число новых подписчиков стриминга Disney+ превысило прогноз аналитиков. Toyota Motor (TM: -5,64%) отчиталась за первый квартал лучше предварительных оценок экспертов. Однако, несмотря на стабильные годовые продажи, менеджмент прогнозирует снижение операционной прибыли в текущем году на 20% ввиду роста затрат на логистику и сырье.

По итогам апреля годовая потребительская инфляция в США замедлилась с 8,5% до 8,3%, однако показатель превысил ожидания экономистов. Рост базового ИПЦ также оказался выше прогнозируемого экспертами значения, составив 6,2%, ввиду роста цен на авиабилеты в преддверии туристического сезона и удорожания топлива. Тем не менее уже отмечается постепенная стабилизация поставок за счет разгрузки портов. Апрельские данные инфляции в моменте усилили обеспокоенность инвесторов по поводу возможного ужесточения риторики ФРС и спровоцировали возобнов ление спекуляций о повышении учетной ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), поскольку регулятор вынужден противостоять устойчиво высокой инфляцией.

Однако эти опасения не оправдались: даже наиболее решительно настроенный член FOMC, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявил 11 мая, что, несмотря на высокую инфляцию в апреле, повышение ставки на полпроцента по крайней мере на следующих двух заседаниях является основным ориентиром и более широкое изменение не требуется. В то же время чиновник по-прежнему придерживается тезиса о том, что предпочтительно поднять ставку до 3,5% к концу года. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также поддерживает расширение целевого диапазона ставки, но до нейтральных 2–2,5%, отмечая, что на данный момент на балансе ФРС насчитывается избыток средств в размере около $1-2 трлн. После комментариев представителей Федрезерва инвесторы ослабили ожидания по поводу усиления «ястребиной» риторики регулятора: по всей видимости, чиновники смогли убедить рынок в том, что регулятор намерен сохранить текущие темпы изменения базовой ставки на 50 б.п. Согласно динамике фьючерсов, вероятность подобного развития событий составляет 97%.

Биржевые площадки АТР закрыли торговую сессию 12 мая падением основных индексов. Японский Nikkei скорректировался на 1,77%, китайский CSI 300 потерял 0,44%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,24%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,59%. Цена фьючерса на нефть марки Brent поднялась до $107,5 за баррель. Золото торгуется у отметки $1853 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–3980 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей США за апрель. Консенсус-прогноз предполагает, что темпы производственной инфляции замедлятся до 0,5% м/м и 10,7% г/г после 1,4% м/м и 11,2% г/г по итогам марта.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 2 пункта, до 34.

В начале торгов 11 мая S&P 500 предпринял попытку роста почти на 1%, однако не смог закрепиться выше психологически значимых 4000 пунктов. С учетом технической перепроданности акций возможен краткосрочный отскок, однако RSI и MACD подтверждают сохранение «медвежьей» тенденции. В условиях постепенного ужесточения глобальных финансовых условий среднесрочный тренд движения рынка сохраняет нисходящую направленность. Ближайшей поддержкой служит уровень 3850–3900 пунктов.