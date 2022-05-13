«Фридом Финанс»: Рубль будет торговаться в диапазоне 63,70–69,50

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 12 мая индекс Мосбиржи упал на 1,28%, до 2356,52 пункта. РТС, напротив, вырос на 0,77%, до 1132,59 пункта, индекс голубых фишек опустился на 1,33%. Опережающее снижение индекса голубых фишек связано с тем, что наибольший объем сделок приходится на входящие в него акции. Индекс РТС растет на фоне укрепления рубля.

В лидеры роста вышли НКНХ (+9,06%), Акрон (+5,27%) и Юнипро (+2,43%). Акции Акрона позитивно отреагировали на прогноз Всемирного банка, предполагающий повышение цен на минеральные удобрения в 2022 году на 70%. В первом квартале индекс цен на удобрения уже поднялся более чем на 10% из-за сокращения экспорта из РФ и Белоруссии, а также в связи с действующим ограничением на поставку этой продукции в Китае.



В аутсайдерах оказались HeadHunter (-7,91%), Petropavlovsk (-7,54%) и TCS Group (-5,68%). Бумаги Petropavlovsk дешевеют в связи с требованием Газпромбанка погасить долг в $200 млн. Кредитор не может выкупать у компании 100% добываемого золота в связи с западными санкциями, поэтому перед зарегистрированным в Лондоне Petropavlovsk стоит риск дефолта. Компания сможет поставлять золото на экспорт, но для этого ей необходимо получить лицензию. Дополнительное давление на котировки создают мировые цены на золото, которые снижаются сегодня на 0,30%, до $1848 за тройскую унцию, а за последний месяц цены упали уже на 6,28%.



Котировки Brent в моменте опускались на 1,30%, до $106,11 за баррель, на фоне разногласий в ЕС в отношении параметров эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов в РФ. На наш взгляд, в скором времени новый пакет санкций будет согласован, в результате чего мировые цены на нефть вырастут до $120 за баррель.



Пара USD/RUB в моменте снижается на 2,59%, до 65,45, а EUR/RUB укрепляется на 1,67%, до 68,65. В течение дня к доллару и коридоре 67,30–74,00 по отношению к евро.



Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2200–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1060–1200 пунктов.