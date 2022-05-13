«Фридом Финанс»: Рубль обновляет максимумы

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 12 мая на отечественных фондовых площадках завершаются разнонаправленно: к последнему часу сессии рассчитываемый в российской валюте индекс Мосбиржи опускался на 3,7%, а номинированный в долларах РТС на фоне укрепления рубля вырос на 1,11%.

Геополитическая ситуация остается напряженной. Рост цен на нефть замедлился. Оба эти фактора препятствуют развитию «бычьих» настроений у игроков рынка РФ. Коррекция в этот четверг наблюдается и на биржах США.

В лидерах роста сегодня были некоторые компаний средней и малой капитализации. Значительно лучше рынка торговались бумаги Акрона (+4,12%), которые поддержали обнародованные Всемирным банком прогнозы значительного роста цен на минеральные удобрения. В этом списке также оказались ВСМПО-Ависма (+2,4%) и Белуга (+1,5%). В числе аутсайдеров в первую очередь стоит упомянуть EMC (-12,2%) и Petropavlovsk (-11,1%), а также VK (-8,8%). Котировки золотодобытчика остаются под давлением негативных корпоративных новостей. Депозитарные расписки интернет-гиганта скорректировались на сообщении об уходе с должности председателя совета директоров одного из сооснователей компании.

Brent прибавила в цене 0,4%, до $108,02 за баррель, на фоне вышедших накануне данных, зафиксировавших неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США. Еще одним драйвером замедления роста нефтяных котировок стали прогнозы МЭА и ОПЕК, предполагающие, что США и Канада способны увеличить производство углеводородного сырья до объемов, которые компенсируют текущий дефицит на этом рынке.

К завершению торгов пара USD/RUB корректировалась к минимумам начала 2020-го, потеряв 3,2 руб. и достигнув отметки 64. В свою очередь, курс EUR/RUB снизилась на 4,17 пункта, на минимальную с 2017 года отметку 66,33.

Ориентир для индекса Мосбиржи на 13 мая: диапазон 2250–2400 пунктов. Для пар USD/RUB и EUR/RUB прогнозируем интервалы 64–68 и 66–70 руб.