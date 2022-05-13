«Фридом Финанс»: Тон торгам задали настроения извне

Тон торгам задали настроения извне

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Наблюдалась заметная коррекция. Лидерами роста оказались акции Акрона (AKRN 18 124, +3,22%). Аутсайдерами стали бумаги Petropavlovsk (-14,72%), VK (-9,41%) и TCS (-9,51%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 65.



На фондовом рынке серьезная коррекция. На наш взгляд, только отчасти на динамику повлияли распродажи на биржах в США. На локальных площадках пока отсутствуют драйверы для направленного движения и нет достаточного количества торговых идей. В этой связи отыгрывалась динамика на внешних рынках. Дополнительным поводом для ухода в минус стал прогноз Банка России о том, что на стабилизацию экономики может потребоваться больше времени, чем ранее предполагалось. При этом монетарная политика с 2023 года может стать жесткой, а это замедляет восстановление экономики. Впрочем, на наш взгляд, рядовые инвесторы далеки от изучения макроэкономических проблем и просто следуют за общим трендом. Полагаем, что коррекция вскоре может смениться значительным отскоком, поддержкой для индекса Мосбиржи выглядит уровень 2200 пунктов.



Ожидаем отскок. Большинство бумаг первого эшелона продемонстрируют положительную динамику. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2300–2500 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 64–66.