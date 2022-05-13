Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 13 мая: 65,7916 руб/доллар США и 68,7835 руб/евро

ЦБ РФ с 13 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,7916 руб.
  • 1 евро - 68,7835 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,9050 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,0473 р. (4,43%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,8479 р. (5,30%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,1240 р. (5,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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