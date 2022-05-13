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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 мая: 3 917,3301 руб/1 г золота и 46,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 917,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 46,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 062,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 332,0298 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 193,3902 р. (4,70%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3100 р. (4,77%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 122,0800 р. (5,59%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 222,7801 р. (4,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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