Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 мая: 3 917,3301 руб/1 г золота и 46,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 13 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 917,3301 руб.

1 грамм серебра - 46,0800 руб.

1 грамм платины - 2 062,3701 руб.

1 грамм палладия - 4 332,0298 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 193,3902 р. (4,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3100 р. (4,77%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 122,0800 р. (5,59%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 222,7801 р. (4,89%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



