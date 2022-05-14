Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 мая: 3 767,0000 руб/1 г золота и 43,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 767,0000 руб.

1 грамм серебра - 43,0300 руб.

1 грамм платины - 1 972,6500 руб.

1 грамм палладия - 3 920,6899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 150,3301 р. (3,84%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0500 р. (6,62%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,7201 р. (4,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 411,3398 р. (9,50%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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